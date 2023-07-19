«Зенит» продает Малкома и может подписать Карраскаля, стадион имени Исинбаевой переименуют, УЕФА оценит ситуацию с крымскими клубами, Погребняк развелся с женой и другие новости

Исполком Международной федерации гимнастики разрешил спортсменам России и Белоруссии вновь выступать на мировой арене. В пресс-релизе, выпущенном по этому поводу, говорится: «Исполнительный комитет принял решение разрешить участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в соревнованиях FIG – на строгих условиях, в нейтральном статусе, без какой-либо связи с их государствами, НОК и национальными федерациями». Для получения нейтрального статуса гимнастам надо будет подавать заявки в FIG. Те, у кого они будут одобрены, смогут вернуться на мировую арену с 1 января 2024 года.

Ференцварош мог заработать в Лиге чемпионов около 17млн€ (гарантированный минимум за выход в группу + исторический рейтинг). Дальше можно зарабатывать на победах, ничьих, выходе в каждый раунд и на маркетинговых отчислениях. Даже если бы не удалось пройти в ЛЧ, то заработать можно было бы в ЛЕ, но уже меньше - в прошлом году еврокубки принесли венграм около 10млн€ (без учета маркетинговых отчислений).

Лена Мисько

«Ландскрона» обвинила руководство «Зенита» в скотском отношении к фанатам «Ландсрона», объединение болельщиков «Зенита», выступила с заявлением, касательно ситуации с кубковым матчем с «Ахматом». Напомню, что ранее клуб сообщил, что по «техническим причинам» останавливает продажу части билетов (https://t.me/pressbox/13673) на трибуну D и приносит свои извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты на данный сектор. «Вынуждены сообщить, что договорённости с топ-менеджментом «Зенита» касаемо возвращения «Виража» на кубковую игру с «Ахматом» оказались пустыми словами со стороны клуба. Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам. Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не дает права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с FAN ID тех, кому определенно непонаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма. Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чём и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже». Мы были и остаемся верны команде вне зависимости от того, как складывались и будут складываться наши отношения с руководством клуба», — говорится (https://t.me/landscrona33/947) в заявлении. @pressbox