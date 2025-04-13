Леброн и топовые биохакеры лежат в барокамерах – чего этим добиваются?

Предприниматель, инвестор и биохакер из Кремниевой долины Брайан Джонсон перенес офис в личную барокамеру, а Леброн Джеймс лежит в мобильной барокамере, чтобы справиться с отеками после игры и улучшить кровообращение.
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