Боец спецназа «Ахмат»: На позиции под Кременной зашла женская рота ВСУ

Военный из специального подразделения «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что на кременском участке линии боевого соприкосновения в Донбассе на позиции украинских войск зашла рота, которая состоит из женщин.
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