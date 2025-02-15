VK купил 25-% долю в Р7 для усиления позиций VK Tech перед IPO Интернет-холдинг VK купи...

VK купил 25-% долю в Р7 для усиления позиций VK Tech перед IPOИнтернет-холдинг VK купил 25-процентную долю в компании-разработчике офисного программного обеспечения Р7, сообщил ресурс РБК, что впоследствии подтвердили в Р7 и VK.
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