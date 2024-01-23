За грузовиками Dongfeng можно следить при помощи смартфона

Запущенная в работу во второй половине 2023 года, собственная система телематики от компании "Восточный Ветер" – Dongfeng Point, к которой за это время подключилось уже около 1300 шасси, отслеживает ключевые параметры работы автомобилей как на территории России, так и в странах СНГ.