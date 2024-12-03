Участник программы «Время героев» получил пост в петербургском правительстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря, ФедералПресс. Участник первого потока программы «Время героев» Николай Королев назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Смольном.
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