Штурмовик Южной группировки войск рассказал об освобождении Сухой Балки в ДНР

Военнослужащий штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Мага рассказал об освобождении населенного пункта Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии