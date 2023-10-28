В Турции спустили на воду первый из двух патрульных кораблей для ВМС Нигерии

Еще в ноябре 2021 года в столице Нигерии Абудже турецкая судостроительная компания Dearsan подписала контракт с ВМС Нигерии на строительство двух морских патрульных судов, после чего были предприняты необходимые шаги для быстрой реализации проекта, и церемония закладки килей двух кораблей состоялась в сентябре 2022 года.