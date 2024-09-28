Адвокат: Блиновский не вернулся на СВО из-за участия в следствии по делу Пашаева

Муж блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексей Блиновский не возвращался на место службы в зону проведения спецоперации, поскольку он принимает участие в следственных действиях в рамках уголовного дела в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева.