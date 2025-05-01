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Свежие комментарии

Закуска «пока ждешь шашлык»

Закуска «пока ждешь шашлык»

Если честно, я отношусь к тем странным людям, которые шашлык воспринимают совершенно спокойно. Нет, первый раз в сезоне я ем его просто с огромным удовольствием! Еще бы! Ты на природе, на свежем воздухе, вокруг птички поют, красивые бабочки летают, в воздухе пахнет сладкими яблонями… Ну лепота! Второй раз тоже ем с удовольствием, но уже без таких бурных эмоций.

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