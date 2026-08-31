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Царьград

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Минцифры запустит в России сервис для поиска животных в 2026 году

Минцифры запустит в России сервис для поиска животных в 2026 году

Министерство цифрового развития РФ анонсировало запуск цифрового сервиса в 2026 году, который упростит взятие домашних животных из приютов, поиск пропавших питомцев и регистрацию ветеринаров.

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