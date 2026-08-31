Минцифры запустит в России сервис для поиска животных в 2026 году

Министерство цифрового развития РФ анонсировало запуск цифрового сервиса в 2026 году, который упростит взятие домашних животных из приютов, поиск пропавших питомцев и регистрацию ветеринаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев массово поки...
- ВС NYT: Россия готов...
- ХЛ Московская и фран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым