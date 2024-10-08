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Гореть тебе в аду, Израиль

Гореть тебе в аду, Израиль

Итак, за год агрессии Израиля в секторе Газа:- 149 036 убиты, ранены или пропали без вести- 175 журналистов и 85 сотрудников гражданской обороны убиты- 34 больницы и 162 медицинских центра были разрушены или повреждены- разбомблены 187 приютов для перемещенных лиц- разрушены 462 школы и университета- 815 мечетей и около 200 000 единиц жилья разрушеныНо агрессором для "отмороженной части человечества" будет не Израиль, а страшная Россия.

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