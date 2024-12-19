В Омске аренда однокомнатной квартиры подорожала в среднем до 24 тысяч. В основном на рост цен повлиял спрос со стороны «несостоявшихся покупателей».
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В Омске аренда однокомнатной квартиры подорожала в среднем до 24 тысяч. В основном на рост цен повлиял спрос со стороны «несостоявшихся покупателей».