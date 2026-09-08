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Регионы России

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Великобритания вводит запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан

Великобритания вводит запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан

Великобритания объявила о введении всеобъемлющих санкций и запретов, направленных против компаний, организаций и физических лиц, связанных с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

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