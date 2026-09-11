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Путин заявил, что начинаниям стран БРИКС будет сопутствовать успех

Путин заявил, что начинаниям стран БРИКС будет сопутствовать успех

Страны БРИКС способны давать ответы на любые вызовы, поэтому их начинаниям будет сопутствовать успех.

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