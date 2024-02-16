Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

ТАСС/Александр Полегенько Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" смог пресечь попытку штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении, сообщили в Минобороны России"Расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку ВСУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канала.
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