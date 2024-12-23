Марина Линович: «Музей, пройдя такой непростой путь, изменился»

Директор Государственного литературного музея «XX век» о том, каким был для учреждения 2024 год и о планах на 2025 год, специально для «Петербургского дневника» — Марина Валерьевна, каким уходящий год был для Государственного литературного музея «XX век»? — Год оказался очень сложным для нас.
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