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Петербургский дневник

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Марина Линович: «Музей, пройдя такой непростой путь, изменился»

Марина Линович: «Музей, пройдя такой непростой путь, изменился»

Директор Государственного литературного музея «XX век» о том, каким был для учреждения 2024 год и о планах на 2025 год, специально для «Петербургского дневника» — Марина Валерьевна, каким уходящий год был для Государственного литературного музея «XX век»? — Год оказался очень сложным для нас.

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