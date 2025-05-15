Давление поднялось: «Локомотив» трижды забил с пятака и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

«Локомотив» одолел «Трактор» во втором матче и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина. Подопечные Бенуа Гру вновь первыми огорчили соперника, причём Чарльз Робинсон сделал это в меньшинстве, реализовав выход один на один после ошибки Мартина Герната.