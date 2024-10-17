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Одобрение Итовеби в комбинации с палбоциклибом и фулвестрантом для лечения эндокринно-резистентного рака молочной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование лекарственного препарата Итовеби (инаволисиб) в комбинации с палбоциклибом (Ибранс) и фулвестрантом для лечения взрослых пациентов с эндокринно-резистентным раком молочной железы, характеризующимся мутацией гена PIK3CA и положительным рецептором эпидермального фактора роста человека (HER2).

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