Тренер Стулень представила 5 упражнений для школьников за партой

С началом учебного года Яна Стулень из Pride Fitness предлагает школьникам пять упражнений для снятия мышечного напряжения за партой.
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