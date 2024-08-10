На правом берегу реки Уводь проходят мастер-классы и интерактивные мероприятия от ВУЗов Все желающие могут попробовать необычные химические напитки, для этого нужно отгадать загадки по химии Для будущих абитуриентов проводят лекции по лучшим направлениям подготовки, чем живет и дышит каждый ВУЗ, а так же расскажут про баллы и экзамены Энергоуниверситет представляет новую программу обучения в военной кафедре по управлению бпла.