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Иваново

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На правом берегу реки Уводь проходят мастер-классы и интерактивные мероприятия от ВУЗов

На правом берегу реки Уводь проходят мастер-классы и интерактивные мероприятия от ВУЗов

На правом берегу реки Уводь проходят мастер-классы и интерактивные мероприятия от ВУЗов Все желающие могут попробовать необычные химические напитки, для этого нужно отгадать загадки по химии Для будущих абитуриентов проводят лекции по лучшим направлениям подготовки, чем живет и дышит каждый ВУЗ, а так же расскажут про баллы и экзамены Энергоуниверситет представляет новую программу обучения в военной кафедре по управлению бпла.

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