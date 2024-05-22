Политолог Асафов: неоколониализм становится движущей политикой Запада

Неоколониализм сегодня становится движущей политикой Запада, а "культура отмены" и "новая этика" выступают его инструментами, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолог Александр Асафов в рамках презентации доклада "Культура отмены как механизм политического давления неоколониализма для поддержания однополярного мироустройства".