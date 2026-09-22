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Чемпионка России о скандальной рекламе с Сидни Суини: «Для меня это оскорбление, обесценивает все наши достижения»

Чемпионка России о скандальной рекламе с Сидни Суини: «Для меня это оскорбление, обесценивает все наши достижения»

Российская легкоатлетка Полина Кнороз, специализирующаяся в прыжках с шестом и являющаяся многократной чемпионкой России, высказалась о скандальной откровенной рекламе с участием американской актрисы Сидни Суини.

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