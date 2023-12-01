Politico: европейские элиты в страхе от возможных побед крайне правых партий

Победа на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом, ввергает в страх элиты Евросоюза перед возможными победами других политиков, выступающих против нелегальной миграции.
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