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Экс-глава УМВД по Ростову может стать фигурантом дела о коррупции

Экс-глава УМВД по Ростову может стать фигурантом дела о коррупции

Бывшему главе УМВД по Ростову грозит уголовное преследование за коррупцию. Бывший начальник Ростовского управления МВД полковник Сергей Шпак может стать фигурантом дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество".

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