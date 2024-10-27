Экс-глава УМВД по Ростову может стать фигурантом дела о коррупции

Бывшему главе УМВД по Ростову грозит уголовное преследование за коррупцию. Бывший начальник Ростовского управления МВД полковник Сергей Шпак может стать фигурантом дела по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество".
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