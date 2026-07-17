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Пятый канал

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«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины, скрытый в лесополосе на днепропетровском направлении.

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