«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины, скрытый в лесополосе на днепропетровском направлении.
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