В ДНР ВФУ убили и ранили около 50 мирных жителей с 21 по 28 октября — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли четыре гражданских лица, 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, 28 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии