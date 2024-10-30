В ДНР ВФУ убили и ранили около 50 мирных жителей с 21 по 28 октября — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли четыре гражданских лица, 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, 28 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.