Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала измененное болезнью лицо

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала измененное болезнью лицо. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).