Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донбасский чиновник сам себя премировал на 700 тысяч. По нашим данным, мужчина работал врио начальника ГУП "Логистический центр".
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донбасский чиновник сам себя премировал на 700 тысяч. По нашим данным, мужчина работал врио начальника ГУП "Логистический центр".
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