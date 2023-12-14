Россия поворачивается к глобальному Югу: Наша страна будет сотрудничать с Африкой в сфере кино

На прошлой неделе - с 6 по 8 декабря - группа продюсеров из ЮАР и Мозамбика провела переговоры с русскими деятелями кино и поучаствовала в мероприятиях проекта Filming Locations in Russia, организованного Роскино.
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