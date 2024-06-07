Принц Уильям раскрыл всем тайну Кейт Миддлтон

Супруг принцессы рассказал о том, как продвигается ее лечение. Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAПринц Уильям в первый раз — с тех пор, как Кейт Миддлтон объявила в своем видеообращении, что у нее обнаружили рак, — вразумительно ответил на вопрос о самочувствии его супруги.