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Воронежские новости

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Суд рассмотрит дело о присвоении 250 тысяч председателем СНТ в Воронежской области

Суд рассмотрит дело о присвоении 250 тысяч председателем СНТ в Воронежской области

Мужчина подделал протокол заседания правления, чтобы получить премию в 250 тысяч рублей за счёт экономии зарплатного фонда.

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