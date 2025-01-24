Сырский назвал бои за Лисичанск своим самым тяжелым боем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал бои за Лисичанск в Луганской народной республике, которые российские войска освободили за несколько дней в июле 2022 года, своим самым тяжелым боем.
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