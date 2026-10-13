Экономист Балынин: налог на вклады начислят при доходе свыше 210 тысяч рублей

Кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что россиянам с процентным доходом по банковским вкладам и счетам свыше 210 тыс.
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