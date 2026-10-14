Обновленный Geely Coolray 2027 модельного года добрался до салонов официальных китайских дилеров. Машину готовят к старту продаж, и рыночный дебют, как ожидается, состоится в самое ближайшее время.
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