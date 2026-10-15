В рамках комплекса профилактических мероприятий, реализуемых на территории региона Главным управлением МВД России по Херсонской области совместно с Отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка, сотрудники ГУ МВД России по Херсонской области провели рабочее совещание с военнослужащими региональной Военной комендатуры.
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