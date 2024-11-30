Английская классика

Стоит отметить, что реданная схема к середине 30-х годов разочаровала английских моряков: бороздить просторы Мирового океана (ну, ту их часть, что поближе к берегу) на глиссере, в плоское днище которого каждая волна бьёт как в барабан, — удовольствие ниже среднего.