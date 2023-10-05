В Карелии волонтеры ловили кошку, а поймали лису

Добровольные помощники одного из приютов для животных в Карелии пытаются найти подброшенную кошку Работники одного из приютов для животных в Петрозаводске обнаружили в кустах открытую коробку с пачкой кошачьего корма и тряпочной подстилкой.
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