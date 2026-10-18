Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке украинских БПЛА. За ночь над ними сбили 145 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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