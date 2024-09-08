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В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией

В Госдуме призвали Шольца покаяться перед Россией

Депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву.

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Комментарии
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Виктор Асманкин
Господи когда же немцы наконец избавятся от этой ливерной мрази
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17 час.
ВХ
Валерий Хальзев
Шеремет! Больше и продуктивнее занятия не нашел?
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12 час.

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