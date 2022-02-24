Украина утратила контроль над островом Змеиный

Остров Змеиный расположен в Черном море, граничит с Румынией и относится к Одесской области. Его статус учитывался в ходе рассмотрения в суде ООН территориального спора между украинской и румынской стороной о делимитации континентального шельфа.
Остров Змеиный расположен в Черном море, граничит с Румынией и относится к Одесской области. Его статус учитывался в ходе рассмотрения в суде ООН территориального спора между украинской и румынской стороной о делимитации континентального шельфа.
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