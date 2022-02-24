rostovgazeta

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    К сожалению и у нас дураков хватает!Шок и трепет: что...
  • Ксения Павлова
    а чтобы вы обосрались от страха))) Куев уже))) как ЕТИ)))Российские военны...
  • Игорь Степанов
    А что ети долбодятли делают а Чернигове??? Кто их звал??? Валите в маскву!!!Российские военны...

Украина утратила контроль над островом Змеиный

Украина утратила контроль над островом Змеиный

Остров Змеиный расположен в Черном море, граничит с Румынией и относится к Одесской области. Его статус учитывался в ходе рассмотрения в суде ООН территориального спора между украинской и румынской стороной о делимитации континентального шельфа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх