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РОСБАЛТ

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ЦАХАЛ: Израиль атаковали со стороны Ливана — открыт ответный огонь

ЦАХАЛ: Израиль атаковали со стороны Ливана — открыт ответный огонь

В сторону израильской территории со стороны Ливана было выпущено несколько минометных снарядов. Позднее армия обороны Израиля нанесла ответные удары, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

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