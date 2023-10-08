В сторону израильской территории со стороны Ливана было выпущено несколько минометных снарядов. Позднее армия обороны Израиля нанесла ответные удары, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.
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