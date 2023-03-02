Нападавшего на сельских собак тигра поймали в Приморье

В ночь на четверг, 2 марта, группа охотнадзора отловила амурского тигра, который в течение длительного времени держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморского края.
В ночь на четверг, 2 марта, группа охотнадзора отловила амурского тигра, который в течение длительного времени держал в напряжении жителей нескольких населенных пунктов, расположенных на стыке границ трех муниципалитетов на севере Приморского края.
Свежие комментарии