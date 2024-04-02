«Мы совершили разные выборы»: дочь Машкова рассказала об отношениях с отцом

Уехавшая из России дочь Машкова Мария рассказала о тяжелых отношениях с отцом. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* (Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Катериной Владимировной Гордеевой либо касается деятельности иностранного агента Катерины Владимировны Гордеевой).