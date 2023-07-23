За призывы к убийству граждан России — казнить

Alex Немо

Уровень преступности с применением оружия в штате Техас настолько мал что его стараются не упоминать те кто против оружия в руках граждан. Но почему он так мал? Да просто потому что там для приобретения оружия достаточно иметь... водительские права любого из 50-ти штатов!!!! Любой собирающийся напасть на кого-либо никогда не знает какой будет самозащита его цели и именно поэтому преступность в Техасе гораздо ниже чем в любом другом штате. Я это к чему написал? Смертная казнь это наказание которое даже не обязательно применять, достаточно просто того что она может быть применена. Это будет сдерживающим фактором для тех преступников у кого крыша еще не совсем поехала. Ну а тех кто крышу забыл за поворотом нужно просто отстреливать, публично!