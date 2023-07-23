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За призывы к убийству граждан России — казнить

За призывы к убийству граждан России — казнить

Сергей Гончаров:  Привести приговор в исполнение наши спецслужбы могут в любой точке мира Вера Жердева Фото: Сергей Петров/NEWS.

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Комментарии
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Alex Немо
Уровень преступности с применением оружия в штате Техас настолько мал что его стараются не упоминать те кто против оружия в руках граждан.  Но почему он так мал? Да просто потому что там для приобретения оружия достаточно иметь... водительские права любого из 50-ти штатов!!!! Любой собирающийся напасть на кого-либо никогда не знает какой будет самозащита его цели и именно поэтому преступность в Техасе гораздо ниже чем в любом другом штате. Я это к чему написал?  Смертная казнь это наказание которое даже не обязательно применять, достаточно просто того что она может быть применена. Это будет сдерживающим фактором для тех преступников у кого крыша еще не совсем поехала.   Ну а тех кто крышу забыл за поворотом нужно просто отстреливать, публично!
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13 час.
ШКИПЕР
А Пономарёва надо кончать !
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13 час.
Лев Сивохин
Надо было давно отменить мораторий на смертную казнь. Это будет справедливо.
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9 час.

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