Microsoft вернула возможность скачивания и установки Windows в России без VPN. Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению Microsoft (США) вновь сделала операционную систему Windows доступной для скачивания в РФ.
Microsoft вернула возможность скачивания и установки Windows в России без VPN. Как пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению Microsoft (США) вновь сделала операционную систему Windows доступной для скачивания в РФ.
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