Минобороны России заявило об освобождении села Первомайское в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий за сутки отражено 8 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н.
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