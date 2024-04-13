Русская весна
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Русская весна

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Группировка «Отважные» освободила Первомайское ДНР — Минобороны

Группировка «Отважные» освободила Первомайское ДНР — Минобороны

Минобороны России заявило об освобождении села Первомайское в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий за сутки отражено 8 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н.

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