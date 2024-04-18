В Китае началась кампания по популяризации чтения среди студентов

В Пекине стартовал проект, направленный на развитие интереса к чтению среди студентов. Он является частью мероприятий, проводимых в КНР в связи с предстоящим 23 апреля Всемирным днем книги и авторского права, сообщает агентство Синьхуа.
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