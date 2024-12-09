Политический деятель из Запорожья Владимир Рогов проинформировал о том, что отряды Армии России продолжают активно выполнять задачи на Кураховском участке линии боевого соприкосновения в ДНР, выдавливая оттуда вражеских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии