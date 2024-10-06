Разумное потребление: как самостоятельно уменьшить вредное влияние на окружающую среду?Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель экологического движения "РазДельный сбор" Татьяна Нагорская.
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